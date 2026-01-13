logo pulso
Estado

Grupo Ave rescata a adulto mayor

Por Carmen Hernández

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
RIOVERDE.- Adulto mayor con discapacidad visual fue auxiliado porque se encontraba abandonado en la plaza principal y se temía por su salud ante las bajas temperaturas que se registraron. 

Los hechos ocurrieron en la zona centro de la ciudad, cuando un hombre de 84 años de edad que tiene discapacidad visual estaba en la plaza principal a la intemperie, pese a las altas temperaturas que han presentado. 

Por lo que transeúntes preocupados por la salud del adulto mayor, decidieron llamar a las corporaciones de emergencia, para que le brindaran auxilio. 

Al lugar acudió personal del Grupo Ave, quienes lo atendieron y fue trasladado al Desarrollo Integral de la Familia (Dif), quienes se encargaron de localizar a su familia que vive en el Ejido del Refugio, para que acudieran por él.

