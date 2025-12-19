Hábil sujeto atraca depósito de cerveza

RIOVERDE.- Solitario ladrón atraca un depósito de cerveza en la colonia Gabriel Martínez y huye sin que nadie pudiera detenerlo.

Alrededor de las 4 de la mañana un sujeto con sudadera de gorro y con soplete en mano, arribó a un negocio donde se expenden bebidas alcohólicas.

El hombre vigilaba que nadie lo viera, pero estaba siendo grabado cada uno de sus movimientos, tras romper los candados del negocio con el soplete, se llevó mercancía y dinero en efectivo que había en el interior.

El hábil delincuente tomó cada una de las monedas y se las llevó, además de diversa mercancía que pudo cargar.

Tras permanecer más de 20 minutos en el interior del negocio y llevarse mercancía diversa, el delincuente emprendió la huida sin que fuera interceptado por nadie, debido a las horas de la madrugada en que cometió el atraco.

Por lo que el afectado tuvo que comparecer ante la Fiscalía General de la República a formalizar la denuncia correspondiente y que el presunto responsable sea capturado por las autoridades para que sea castigado.