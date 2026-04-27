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Habrá restricciones para camiones cañeros

Por Redacción

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
A
Habrá restricciones para camiones cañeros

CIUDAD VALLES.- Asegura el secretario del Ayuntamiento que habrá medidas de restricción y sanciones por el accidente del camión cañero ocurrido este sábado.

Como ocurre cada zafra, este sábado hubo otra volcadura de camión cañero, como las otras 10 que se han suscitado, sin embargo, la de este sábado 25 de abril resalta en importancia porque ocurrió en una avenida transitada y cerca de automovilistas, lo que pudo haber generado una tragedia. 

El secretario, Luis Ángel Contreras Malibrán refirió que se estarán aplicando las sanciones correspondientes, sin embargo, no se habló acerca de medidas de prevención o las opciones de tránsito para este tipo de armatostes o el respeto a los acuerdos con cañeros sobre la sobre dimensión de las cargas o el estado mecánico de los vehículos.

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