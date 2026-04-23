Hallan desechos hospitalarios en red de drenaje

CIUDAD VALLES.- Usuarios del Hospital General de Valles observaron que en las faenas de limpieza de drenaje de los trabajadores de la Dapas hallaron cuerpos de jeringas y materiales que se consideran de importancia biológica.

La mañana de este miércoles, un ciudadano que se encontraba afuera del hospital de referencia captó un montón de residuos que trabajadores de la Dapas extrajeron de los registros de drenaje que pasa frente al nosocomio, entre los que había cuerpos de jeringas y otros objetos de uso único.

El hallazgo causó expectación debido a que el destino del material usado en pacientes a los que se les hacen estudios de sangre o se les aplican medicamentos por lo regular no es la basura regular ni mucho menos el drenaje.