Hallan policías a dos menores en una cabaña

Matehuala.- Agentes de la Policía Municipal atendieron un reporte sobre un menor abandonado en una vieja cabaña ubicada a un costado del Bulevar Turístico, kilómetro 06, al norte de la ciudad. Al llegar, se encontraron con un menor de aproximadamente 2 años de edad, quien presuntamente era cuidado por otro menor de 16 años, el cual lo dejó solo por un momento, situación que causó indignación entre ciudadanos al ver al pequeñín sin compañía de un adulto.

Los hechos se registraron ayer por la mañana, cuando recibieron una llamada de auxilio en la que se informaba sobre un menor de edad en situación de abandono en una cabaña, en el kilómetro 06 al norte de la ciudad.

Al llegar, los elementos policiacos encontraron a los dos menores.

Al percatarse de que no había ninguna persona adulta responsable con ellos, los agentes subieron a los dos menores a la patrulla y los trasladaron al área de Trabajo Social de la Policía Municipal, para realizar las investigaciones pertinentes, conocer el motivo del abandono o, en su defecto, canalizarlos ante las instancias correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esperan localizar a los padres de los menores y esclarecer la situación en la que se encontraban.

En caso de no encontrar a familiares responsables, los menores serán llevados ante las instancias correspondientes para que reciban atención y cuidado.