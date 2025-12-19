Impactan camionetas en carretera a Cedral

Matehuala.- El miércoles por la noche se originó un fuerte choque de dos camionetas en la carretera de Cedral a Matehuala, a pesar del fuerte impacto los tripulantes de ambos vehículos resultaron milagrosamente ilesos, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil Estatal.

El percance se generó debido al exceso de velocidad y la falta de precaución de los conductores, impactándose dos camionetas en la carretera de Cedral a Matehuala, testigos del accidente pidieron apoyo a través del número de emergencia, pues por el impacto se temía por la salud de los tripulantes de los vehículos involucrados, que requerían apoyo.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Civil Estatal y de la Policía Municipal quienes evaluaron a los tripulantes de ambos vehículos que se encontraban ilesos, solo con algunos golpes menores, por lo que no fue necesario comunicarse con las corporaciones de auxilio y los oficiales atendieron a los tripulantes en el lugar de los hechos, empezaron las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Se exhorta a la población a tener precaución ya que en esta época se incrementa el índice de accidentes, por conducir en estado de ebriedad, por no obedecer la señalética y por el exceso de velocidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí