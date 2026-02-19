logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Inaugura Alcalde obras en varias calles de la ciudad

Por Redacción

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Inaugura Alcalde obras en varias calles de la ciudad

CIUDAD VALLES.- El alcalde David Medina Salazar hizo giras para inaugurar obras en varios sectores de la ciudad, en donde la mayor parte del presupuesto fue por parte del Gobierno del Estado.

Durante el lunes y martes, el presidente municipal hizo gira por las colonias Vista Hermosa, Lázaro Cárdenas, Doracely y San Luis Poniente, para inaugurar calles que han sido construidas en diferentes meses de la presente administración.

Estas giras son las primeras que hace en esta y en la pasada administración, sin que se encuentre presente el Gobernador del Estado.

Las obras tienen recursos compartidos entre el Gobierno del Estado y el Municipal, aunque con mayor inversión de la administración estatal, como el caso de los 800 metros de las calles Belisario Domínguez y Miguel Hidalgo en la Vista Hermosa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


 en donde el dinero invertido fue de 18 millones de pesos, 17 millones del Gobierno del Estado y 1 millón del Gobierno medinista.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

San Ciro celebrará 173 años de fundación
San Ciro celebrará 173 años de fundación

San Ciro celebrará 173 años de fundación

SLP

Carmen Hernández

Realizan kermés en la Plaza de Armas
Realizan kermés en la Plaza de Armas

Realizan kermés en la Plaza de Armas

SLP

Jesús Vázquez

Auto choca contra poste de Telmex
Auto choca contra poste de Telmex

Auto choca contra poste de Telmex

SLP

Jesús Vázquez

Inauguran el Centro de Esterilización Canina y Felina
Inauguran el Centro de Esterilización Canina y Felina

Inauguran el Centro de Esterilización Canina y Felina

SLP

Jessica Pérez Mena

Se busca evitar proliferación de perros y gatos en las calles