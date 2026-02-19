Inaugura Alcalde obras en varias calles de la ciudad

CIUDAD VALLES.- El alcalde David Medina Salazar hizo giras para inaugurar obras en varios sectores de la ciudad, en donde la mayor parte del presupuesto fue por parte del Gobierno del Estado.

Durante el lunes y martes, el presidente municipal hizo gira por las colonias Vista Hermosa, Lázaro Cárdenas, Doracely y San Luis Poniente, para inaugurar calles que han sido construidas en diferentes meses de la presente administración.

Estas giras son las primeras que hace en esta y en la pasada administración, sin que se encuentre presente el Gobernador del Estado.

Las obras tienen recursos compartidos entre el Gobierno del Estado y el Municipal, aunque con mayor inversión de la administración estatal, como el caso de los 800 metros de las calles Belisario Domínguez y Miguel Hidalgo en la Vista Hermosa.

en donde el dinero invertido fue de 18 millones de pesos, 17 millones del Gobierno del Estado y 1 millón del Gobierno medinista.