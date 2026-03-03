Inaugura el gobernador obra vial a Calmecayo
AXTLA.- El Gobernador del Estado entregó obras en el municipio de Axtla de Terrazas.
Ricardo Gallardo Cardona estuvo en Axtla y Coxcatlán, en una gira en donde entregó un sistema de agua que beneficiará a 20 mil personas en la primera de estas localidades.
Entregó programas alimentarios de la Sedesore y dio el banderazo de inicio de las obras para el camino Cómoca-Axtla, que tiene una longitud de tres mil metros lineales y beneficiará a nueve mil personas de 19 comunidades.
En Coxcatlán entregó el camino, San Andrés-Calmecayo que beneficia a más de cinco mil personas.
