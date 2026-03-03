logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Inaugura el gobernador obra vial a Calmecayo

Por Redacción

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Inaugura el gobernador obra vial a Calmecayo

AXTLA.- El Gobernador del Estado entregó obras en el municipio de Axtla de Terrazas.

Ricardo Gallardo Cardona estuvo en Axtla y Coxcatlán, en una gira en donde entregó un sistema de agua que beneficiará a 20 mil personas en la primera de estas localidades.

Entregó programas alimentarios de la Sedesore  y dio el banderazo de inicio de las obras para el camino Cómoca-Axtla, que tiene una longitud de tres mil metros lineales y beneficiará a nueve mil personas de 19 comunidades.

En Coxcatlán entregó el camino, San Andrés-Calmecayo que beneficia a más de cinco mil personas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Verifican básculas del Plan de Ayala
Verifican básculas del Plan de Ayala

Verifican básculas del Plan de Ayala

SLP

Redacción

Fortalecen la enseñanza educativa de los estudiantes
Fortalecen la enseñanza educativa de los estudiantes

Fortalecen la enseñanza educativa de los estudiantes

SLP

Jesús Vázquez

Realizan visita a empresa para conocer procesos de producción

Policías siguen esperando su aumento salarial
Policías siguen esperando su aumento salarial

Policías siguen esperando su aumento salarial

SLP

Redacción

Una promesa que se hizo a inicio de año

Cambian a titular del Centro de Reinserción Social
Cambian a titular del Centro de Reinserción Social

Cambian a titular del Centro de Reinserción Social

SLP

Carmen Hernández

La nueva funcionaria tuvo una reunión con el titular de Protección Civil