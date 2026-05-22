Inauguran expo "Ni el día ni la hora"

Matehuala.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Museos ayer se inauguró la exposición pictórica "Né il giorno né l´ora" ("Ni el día ni la hora") del maestro Tomás Pamplona, la cual cuenta con varias pinturas de temática franciscana.

Esta actividad se realizó a través de la Dirección de Fomento Cultural Municipal, cuyo titular es José Ascención Hernández Elizalde, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, con el objetivo de seguir impulsando el arte, la cultura y fortalecer los espacios culturales del municipio.

Estuvo presente David Bear Macías, director de Festivales, en representación de Mario García Valdez, secretario de Cultura del Gobierno del Estado. Durante la inauguración se entregaron reconocimientos y posteriormente se realizó un recorrido por esta maravillosa exposición, en la que se explicó a los asistentes el significado de cada una de las pinturas.

La finalidad de este tipo de actividades es fomentar la cultura entre los matehualenses, por lo que exhortan a los ciudadanos a acudir a las dos exposiciones que actualmente se realizan en el Museo de las Culturas, la entrada es gratuita.

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Una de las exposiciones es de arte sacro, la cual podría ser de gran interés para los visitantes.