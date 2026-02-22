Inauguran exposición itinerante Vinorelas

Matehuala.- Fue inaugurada la exposición itinerante Vinorelas, del artista Luis Fernando Valdés "Ferret", quien utiliza vino como pigmento para crear obras únicas llenas de expresión y creatividad.

La exposición estará en el Museo de las Culturas, estará abierta de manera gratuita para el público en general para que acudan a ver esta maravillosa exposición, con excelentes pinturas algunas de arte sacro, así como también otras referentes al deporte, como el futbol y el jaripeo, donde destaca su manera de hacer pinturas con el vino, algo poco común pero una excelente idea para crear arte.

Durante el evento se destacó la importancia de seguir impulsando espacios culturales que fortalezcan el talento y acerquen el arte a la ciudadanía.

Tras el corte de listón inaugural se llevó a cabo un recorrido con el artista quien estuvo explicando el significado de cada una de sus obras y en qué se inspiró para realizarlas.

El Museo de las Culturas busca fomentar la cultura en niños, jóvenes y adultos, por lo que han estado llevando a cabo varias exposiciones en los últimos meses, dándole la oportunidad a los artistas matehualense de presentar sus obras, pues también hace poco se colocó una exposición realizada por jóvenes, algunas obras realizadas por personas que tienen alguna discapacidad.