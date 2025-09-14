Incendio arrasa con carpintería

RIOVERDE.- Esta madrugada se registró un incendio en una carpintería ubicada frente a la colonia Infonavit Ojo de Agua, que quedó reducida a cenizas.

A las 5 de la mañana en la base de Bomberos se recibió una llamada de auxilio por un incendio que se registró en un establecimiento en la carretera a San Ciro de Acosta, frente a la Infonavit Ojo de Agua. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos encabezados por el comandante Hilario Vázquez Méndez, a bordo de las unidades M9, M2 y M8. El fuego de inmediato se propagó y consumió el taller de carpintería, generando severos daños materiales. Las enormes llamaradas fueron controladas por los tragahumo luego de más de una hora y media de combate por parte del personal. El fuego arrasó con todo y por fortuna no hubo personas lesionadas, el incendio fue controlado cerca de las 6: 48 de la mañana.