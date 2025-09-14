logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Incendio arrasa con carpintería

Bomberos brindaron apoyo, pero batallaron para apagar las llamas

Por Carmen Hernández

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Incendio arrasa con carpintería

RIOVERDE.- Esta madrugada se registró un incendio en una carpintería ubicada frente a la colonia Infonavit Ojo de Agua, que quedó reducida a cenizas. 

 A las 5 de la mañana en la base de Bomberos se recibió una llamada de auxilio por un incendio que se registró en un establecimiento en la carretera a San Ciro de Acosta, frente a la Infonavit  Ojo de Agua.  Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos encabezados por el comandante Hilario Vázquez Méndez, a bordo de las unidades M9, M2 y M8.  El fuego de inmediato se propagó y consumió el taller de carpintería, generando severos daños materiales.  Las enormes llamaradas fueron controladas por los tragahumo luego de más de una hora y media de combate por parte del personal.  El fuego arrasó con todo y por fortuna no hubo personas lesionadas, el incendio fue controlado cerca de las 6: 48 de la mañana.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se incendia auto en la carretera
Se incendia auto en la carretera

Se incendia auto en la carretera

SLP

Redacción

Conmemoran aniversario de Batalla de Chapultepec
Conmemoran aniversario de Batalla de Chapultepec

Conmemoran aniversario de Batalla de Chapultepec

SLP

Jesús Vázquez

Carece de tomógrafo el Hospital General
Carece de tomógrafo el Hospital General

Carece de tomógrafo el Hospital General

SLP

Redacción

La salud de pacientes empeora ante la falta de un estudio que requieren

Ofrecerán pláticas sobre testamento
Ofrecerán pláticas sobre testamento

Ofrecerán pláticas sobre testamento

SLP

Carmen Hernández

El foro será ofrecido por una notaria pública