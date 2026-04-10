Indígenas huastecos contra reactivación del fracking

CIUDAD VALLES.- Representantes indígenas vuelven a mandar comunicado contra el fracking, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum retomó la idea de volver a utilizar este método, aunque con recursos menos agresivos para el medio ambiente.

Hace un par de días, en las conferencias de Presidencia de la República, se habló de la reactivación de la fractura hidráulica como método de extracción de gas, con base en métodos menos dañinos, sin embargo, los pueblos indígenas de la región dicen que no pueden hacer válido el fracking sin antes no haber consultado a las comunidades originarias.

Además, refieren que no puede haber soberanía energética si se compromete la soberanía alimentaria e hídrica, exponiendo los millones de litros de agua que requiere la fractura hidráulica.

Llaman "falacia" a la posibilidad de que pueda utilizarse un fracking ecológico y la contaminación potencial de la cuenca Tampico-Misantla, en donde se incluye la región y refieren que esta práctica se debe omitir, dado que el mundo transita hacia la obtención de energías renovables.

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Los abajo firmantes son Angelina Reyes Hernández y Hermelinda Vázquez Bautista, representantes nahuas y los representantes tének Cenorina Bernal Fernández, Rafael Reyes Martínez y Marcos Alejo Torres.