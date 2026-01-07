Indigente invade quiosco del Parque Guerrero

MATEHUALA.- Una persona en situación de calle colocó una casa de campaña en el quiosco del Parque Vicente Guerrero mejor conocido como Parque del Pueblo, agarrando el lugar como "su casa" para dormir, ante esta situación vecinos y transeúntes exigen que sea reubicado en otra parte, ya que luego van los niños y no pueden jugar en el quiosco.

Reportaron que desde hace unos días una persona en situación de calle se apoderó del quiosco del Parque del Pueblo, donde ha colocado su casa de campaña y se pone a dormir en este lugar, y esto aparte de que da un mal aspecto luego genera malos olores en este lugar y además de que muchas familias suelen ir a caminar.

Es necesario que las autoridades hagan algo y lo lleven a un albergue o refugio, o que instale su casa de campaña en otro lugar como podría ser FEREMA u otra parte y así las personas puedan subir al quiosco del Parque del Pueblo.