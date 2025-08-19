Inicia registro de adultos para beca de Bienestar

CIUDAD VALLES0.- Comenzó la semana con el registro para que personas que hayan llegado a los 65 años de edad se inscriban para recibir la pensión de Adultos Mayores por parte del gobierno federal.

De este lunes 18 al sábado 30 de agosto habrá registro para los que recién cumplieron los 65 años o que tengan más años, para que su nombre forme parte de los beneficiados del dinero público del Bienestar.

Los lunes de este mes podrán acudir los de apellido con inicial A, B y C; los martes los de las letras D, E, F, G, H; los miércoles las letras serán I, J, K, L, M; los jueves de la N a la R; los viernes de la S a la Z y el sábado, cualquier inicial que no haya podido ir.

Se espera tener una buena afluencia de personas para poder ser beneficiados con estas becas que otorga el Gobierno federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí