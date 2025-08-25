Inician campaña de descacharrización

Matehuala.- Para proteger la salud de la población y reducir los riesgos de propagación del mosquito transmisor del dengue, se puso en marcha la campaña de descacharrización 2025 en las colonias Guadalupe y Antorchista.

La actividad se realiza en coordinación con el Comité de Salud Municipal, contando con la participación de la regidora de Salud, Adela Rojas Mendoza, así como de los titulares de Ecología, Iván López, y de Servicios Públicos Primarios, Fernando Sosa, quienes con sus equipos de trabajo recorren las calles para recolectar objetos en desuso que puedan convertirse en focos de infección.

Durante el arranque, se hizo un llamado a las familias para aprovechar este servicio gratuito, colocando en la banqueta los objetos que ya no sean de utilidad como llantas, muebles viejos, envases, cubetas y todo aquello que acumule agua, evitando con ello la reproducción del mosquito del dengue, el cual puede desencadenar enfermedades graves como el dengue hemorrágico.

Como parte de la dinámica, una camioneta recorre las calles con una campana, para anunciar su paso y que los vecinos puedan sacar de inmediato los cacharros a la vía pública, para que los empleados los recojan y los desechen, para iniciar esta campaña se tuvo una excelente respuesta por parte de la población.

