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Inician campaña de descacharrización

Por Carmen Hernández

Abril 24, 2026 03:00 a.m.
A
Inician campaña de descacharrización

CIUDAD FERNÁNDEZ.- En el Barrio de los Llanitos se llevó a cabo una jornada de descacharrización,  se realizaron acciones de limpieza con el retiro de toda clase de desechos inservibles. 

La campaña se realizó en las 5 esquinas del ejido Los Llanitos, donde se contó con la participación de estudiantes de la Escuela Primaria Belisario Domínguez y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González.  

El representante de la Jurisdicción pidió a la población mantener los patios limpios y desyerbados, para evitar cualquier tipo de enfermedad. 

Se dijo que la campaña continuará en diversos sectores del municipio, para reforzar la prevención del saneamiento en varias comunidades para tener un entorno sano y libre de enfermedades como zika.

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