Inician inscripciones de "Jóvenes al Volante" en la Huasteca
Gobierno informó que el curso de manejo iniciará en enero
De acuerdo con información del Gobierno del Estado, ya se abrieron las inscripciones del programa "Jóvenes al Volante" en la Huasteca, para el curso que se impartirá en enero y que está dirigido a jóvenes de 16 a 29 años.
Mujeres sufren accidente en la Valles-Rioverde
Fueron trasladadas a la clínica del IMSS
El registro será a partir del 8 de diciembre, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, con un costo de 641 pesos, y se realizará únicamente de manera presencial en las instalaciones del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) Huasteca Norte, ubicadas en Calle Morelos 104, Interior L-9, zona Centro, Ciudad Valles.
Para jóvenes de 16 y 17 años se pide copia del CURP y del INE del padre o tutor; para quienes tengan 18 a 29 años, se requiere copia del CURP e INE.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El curso de manejo se dará con vehículos estándar y habrá grupos en distintos días y horarios:
Lunes, miércoles y viernes
Martes y jueves
Sábados
En todos los casos, con sesiones de 8:00 a 10:00 horas y de 10:00 a 12:00 horas, de acuerdo con el día seleccionado.
Para más información, el Gobierno estatal puso a disposición los teléfonos 481 123 9380 y 481 125 6335, así como el correo inpojuvehuastecanorte@gmail.com.
no te pierdas estas noticias
Inician inscripciones de "Jóvenes al Volante" en la Huasteca
Redacción
Gobierno informó que el curso de manejo iniciará en enero