Universitarios encienden su árbol navideño

Por Jesús Vázquez

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Universitarios encienden su árbol navideño

Matehuala.- En el patio principal de la Universidad de Matehuala se llevó a cabo el encendido del árbol navideño, un emotivo evento que reunió a la comunidad universitaria, de esta manera empezar a celebrar estas fechas de amor, paz y convencía en la institución educativa. 

En la ceremonia los maestros reconocieron y agradecieron el esfuerzo, dedicación y creatividad de los alumnos de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, quienes elaboraron el árbol navideño, símbolo de unión y espíritu comunitario, un espacio para celebrar la paz, unión y el espíritu navideño que los fortalece como familia universitaria.

Comentaron que cada luz del árbol encienda en nosotros un deseo de armonía, solidaridad y gratitud por lo vivido y por lo que está por venir. 

La estudiante Thaydee Heilany Aranda González, del tercer semestre A, compartió un mensaje especial sobre el profundo significado del árbol navideño, símbolo de vida, fortaleza y esperanza.

Dentro de la ceremonia alumnos del tercer semestre interpretaron el villancico “Rodolfo el Reno”, llenando el ambiente de alegría y magia, los alumnos del tercer semestre B presentaron “Santa Claus llegó a la ciudad”, contagiando entusiasmo y espíritu festivo. 

Finalmente, se vivió el momento más esperado el encendido del árbol navideño de la universidad, un gesto que recuerda la importancia de la fraternidad, unión y esperanza.

