Un éxito, Pasarela Pasos de Amor

RIOVERDE.- Todo un éxito la pasarela inclusiva Pasos de Amor, se contó con la participación de 30 patrocinadores, evento realizado como parte del UBRTON.

Se realizan diversas actividades encaminadas a reunir la cantidad de 500 mil pesos para la institución, que requiere apoyo económico para brindar mejor atención a pacientes que acuden a atención médica.

La pasarela estuvo a cargo de la diseñadora de modas Anahu Urbiola, los pequeños portaron prendas de la tienda Kiwi Kids y la Tienda Kits.

El evento se desarrolló en el Hotel María Dolores, donde se tuvo muy buena audiencia.

En el UBRTON se cuenta con un Centro de Autismo en la Zona Media, donde se atiende a 120 pacientes, también se cuenta con el programa de hidroterapia, para mejorar la salud de pacientes con algún daño cerebral.

Todo lo que se recaudó en este evento será destinado para la UBR, cuya meta es reunir la cantidad de 500 mil pesos, para mejorar sus instalaciones y equipo.