Maestros jubilados donan ropa abrigadora

Matehuala.- El grupo de maestros jubilados “Alma, vida y corazón” se reunieron ayer por la mañana en la Plaza Juárez donde colocaron una mesa en la cual había ropa abrigadora que estuvieron regalando para las personas que requieren ayuda ante el frío que se resiente.

Debido a que está iniciando la temporada invernal en el Altiplano, hay muchas personas de escasos recursos que en esta temporada sufren mucho pues no tienen ropa abrigadora, ni los recursos económicos para comprarla, ante esta situación los maestros jubilados decidieron ayudar a quienes más lo necesitan y estuvieron recaudando ropa abrigadora para regalarla a quienes la necesitan.

Después de su campaña para recaudar ropa, colocaron una mesa en la que había ropa abrigadora, pusieron un letrero con una cartulina en la que decía que regalaban ropa abrigadora para la gente que más lo necesita, este tipo de actividades altruistas nos demuestran que en Matehuala hay mucha gente con un gran corazón que ayuda a los demás.

En el caso de los maestros, ven en ocasiones muchas cosas de este tipo, como niños que no tienen zapatos, no tienen para comer, sin ropa y esto sobre todo lo llegan a ver en comunidades en las que les tocó trabajar y desde su trabajo hacen lo que pueden para ayudar a esos pequeños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí