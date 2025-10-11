logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Instalan centro de acopio de alimentos

Por Carmen Hernández

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Instalan centro de acopio de alimentos

San Ciro de Acosta.- El Ayuntamiento instaló un centro de acopio para apoyar a familias damnificadas de la Huasteca en la oficina del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde se recibirá toda clase de alimentos no perecederos y agua.

La titular del DIF Mónica Lisset Pereyra Segura, dio a conocer que las fuertes lluvias han sido benéficas, sin embargo en la Huasteca quedaron muchas familias damnificadas y hoy se le pide a la población que los apoye. 

Es por ello que se instaló un centro de acopio en las oficinas del Dif, donde se estará recibiendo desde cobijas, cobertores, agua embotellada, comida enlatada. 

Así como productos de limpieza y artículos de higiene personal.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Puntualizó que todos pueden apoyar y que tu ayuda puede marcar la diferencia, puntualizó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lluvias afectan e incomunican a las comunidades
Lluvias afectan e incomunican a las comunidades

Lluvias afectan e incomunican a las comunidades

SLP

Carmen Hernández

Lamenta obispo muerte de presbítero
Lamenta obispo muerte de presbítero

Lamenta obispo muerte de presbítero

SLP

Jesús Vázquez

Caos vial en zona centro de la ciudad
Caos vial en zona centro de la ciudad

Caos vial en zona centro de la ciudad

SLP

Jesús Vázquez

Cierran transitada calle para reparar red de drenaje

Realizarán mastografías gratuitas
Realizarán mastografías gratuitas

Realizarán mastografías gratuitas

SLP

Carmen Hernández