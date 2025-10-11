Instalan centro de acopio de alimentos

San Ciro de Acosta.- El Ayuntamiento instaló un centro de acopio para apoyar a familias damnificadas de la Huasteca en la oficina del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde se recibirá toda clase de alimentos no perecederos y agua.

La titular del DIF Mónica Lisset Pereyra Segura, dio a conocer que las fuertes lluvias han sido benéficas, sin embargo en la Huasteca quedaron muchas familias damnificadas y hoy se le pide a la población que los apoye.

Es por ello que se instaló un centro de acopio en las oficinas del Dif, donde se estará recibiendo desde cobijas, cobertores, agua embotellada, comida enlatada.

Así como productos de limpieza y artículos de higiene personal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Puntualizó que todos pueden apoyar y que tu ayuda puede marcar la diferencia, puntualizó.