Instalan tianguis navideño alrededor del mercado

Por Redacción

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Instalan tianguis navideño alrededor del mercado

CIUDAD VALLES.- A partir de este jueves 18 de diciembre, el tianguis navideño estará instalado alrededor del Mercado y estará hasta el 2 de enero. 

El mercado ambulante se quedará hasta el lunes 5 de enero del 2026, es decir, estará 15 días en las calles de Abasolo, Porfirio Díaz y Negrete, en donde 400 vendedores estarán ofreciendo productos alusivos a la Navidad, además de otros artículos especiales de esta temporada. 

La política local de la dirección de Comercio indica que los días que les cedieron a los vendedores son en realidad 11, dado que no cuentan los fines de semana que, por lo regular, les otorgan para sus ventas. 

Esto formó parte de las negociaciones de los diferentes grupos de vendedores con el director de Comercio Municipal, Mario Reyes Garza.

