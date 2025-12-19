logo pulso
Instalarán tianguis de la calle Jiménez

Por Carmen Hernández

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Instalarán tianguis de la calle Jiménez

RIOVERDE.- A partir del próximo lunes se instalarán los puestos de los comerciantes establecidos de la calle Jiménez, por temporada navideña.  

Los comerciantes se acercaron al departamento de Comercio para solicitar el permiso correspondiente para colocar los negocios y hacer la vendimia de diversos productos de temporada. 

Se tendrán a la venta desde frutas, verduras todos los ingredientes indispensables para elaborar la cena navideña.  

Dulces para la tradicional bolsa de dulces por las posadas y regalos diversos que se tendrán a la venta.  

Es por ello que desde la calle Doctor Islas, Jiménez a Morelos, permanecerá cerrada el próximo 22, 23 y 24 de diciembre. 

Todos los productos se estarán vendiendo de calidad y a bajo precio, por lo que se le exhorta a la población a consumir los productos que se ofrecerán

