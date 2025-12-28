logo pulso
Estado

Integran Consejo de Protección Animal

Por Carmen Hernández

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad Fernández.- En el municipio de Ciudad  Fernández fue conformado el primer Consejo Consultivo Mixto en la Zona Media de Protección Animal, el objetivo es cuidar a las mascotas mediante este organismo.  

En el Salón de Cabildo se llevó a cabo la reunión para la integración del Comité, para fomentar el respeto y protección de los animales. 

Las autoridades municipales tomaron protesta al Consejo Consultivo Mixto Municipal para la Protección Animal, que es el primero que se integra en la Zona Media.

Se estará trabajando de manera coordinada con veterinarios, rescatistas y autoridades municipales, para atender los casos que se lleguen a registrar por maltrato animal y la sobrepoblación de mascotas. 

Al intervenir el titular de Ecología Vicente Rodríguez Padrón, dijo que este consejo iniciará trabajando en campañas de esterilización y adopción.

