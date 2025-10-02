Integrantes de la CEBP amenazan bloquear carretera

CIUDAD VALLES.- La separación del cargo de una buscadora de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) causó una serie de movimientos de parte del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros.

Desde el mediodía de este martes 30 de septiembre, integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros tomaron las oficinas de la CEBP en la capital del estado y se mantuvieron así hasta que traspuso el día, porque consideraron injusto que una de las buscadoras más experimentadas, Patricia Delgado Badillo fuera dada de baja, sin consultar a las que se han dedicado por años a la búsqueda de sus familiares.

Incluso, Voz y Dignidad amenazó con tomar la carretera 57, la más transitada del centro del país, en caso de no haber una reinstalación, pero luego de una mesa de acuerdos, Delgado Badillo firmó un nuevo contrato.