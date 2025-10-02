logo pulso
Parquímetros, de nuevo en vigencia

Si no se paga multa de la araña en dos horas, vehículo irá al corralón

Por Redacción

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Parquímetros, de nuevo en vigencia

CIUDAD VALLES.- Si el automovilista no paga la multa de la araña después de dos horas, su carro será remolcado por la grúa, dijo el alcalde, luego de que hoy comenzó a cobrarse el estacionamiento en zonas de parquímetros.

Este mediodía, en su despacho de Presidencia, el munícipe, David Medina Salazar dio a conocer que desde este 1 de octubre, hay que hacer el pago respectivo de parquímetros, aclarando que el 100 por ciento de los estacionómetros (60 aparatos), están funcionando.

La costumbre de algunos automovilistas a los que les habían puesto la araña en su carro era la de recoger el auto después de las ocho de la noche, hora en la que retiraban el inmovilizador, pero esto ya no tendrá vigencia, porque si, a las dos horas de la inmovilización y consiguiente multa, no se paga la sanción, entonces se usará grúa.

