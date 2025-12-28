Invita el ICAT a curso de manualidades

SAN CIRO DE ACOSTA.- Invitan a personas que quieran aprender a elaborar Roscas de San Valentín, curso que se realizará del 7 al 28 de enero en la Casa de la Cultura.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) explicó que se tiene programada una serie de talleres desde manualidades, panadería, primeros auxilios y elaboración de dulces, para personas interesadas en aprender para poder iniciar su propio negocio.

Es por ello que a partir del 7 al 28 de enero de 9 a 2 de la tarde los miércoles, iniciará el curso de elaboración de Roscas de San Valentín, para que las personas interesadas se inscriban.

Así como del 10 al 31 de enero, de 2 a 7 de la noche, los sábados, se impartirá un curso de elaboración de Roscas de San Valentín en la Casa de la Cultura.

En esta ocasión la instructora será María del Carmen López, las personas interesadas deberán registrarse en el Instituto de la Mujer y Estambres el Gato, se informó que será con cupo limitado.