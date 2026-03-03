Invitan a mujeres a Guardianes del riesgo
RIOVERDE.- Invitan a las mujeres a participar en el Programa Guardianes del Riesgo, en donde aprenderán primeros auxilios, búsqueda y búsqueda y rescate a realizarse este 6 de marzo.
José de Jesús Hernández Juárez titular de Protección Civil Municipal dio a conocer que este próximo viernes a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) donde se llevará a cabo un curso.
Las mujeres aprenderán primeros auxilios, uso y manejo de extintores, evacuación, entre otras cosas.
El evento tendrá una duración de 5 horas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Se tendrá cupo limitado.
Es por ello que se hace un llamado a las féminas para que aprovechen y se inscriban en este curso, que será de gran beneficio para todas, aprenderán algo que les servirá para su protección personal y brindar un auxilio.
no te pierdas estas noticias
Fortalecen la enseñanza educativa de los estudiantes
Jesús Vázquez
Realizan visita a empresa para conocer procesos de producción