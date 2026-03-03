Invitan a mujeres a Guardianes del riesgo

RIOVERDE.- Invitan a las mujeres a participar en el Programa Guardianes del Riesgo, en donde aprenderán primeros auxilios, búsqueda y búsqueda y rescate a realizarse este 6 de marzo.

José de Jesús Hernández Juárez titular de Protección Civil Municipal dio a conocer que este próximo viernes a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) donde se llevará a cabo un curso.

Las mujeres aprenderán primeros auxilios, uso y manejo de extintores, evacuación, entre otras cosas.

El evento tendrá una duración de 5 horas.

Se tendrá cupo limitado.

Es por ello que se hace un llamado a las féminas para que aprovechen y se inscriban en este curso, que será de gran beneficio para todas, aprenderán algo que les servirá para su protección personal y brindar un auxilio.