Estado

Invitan a mujeres a Guardianes del riesgo

Por Carmen Hernández

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Invitan a mujeres a Guardianes del riesgo

RIOVERDE.- Invitan a las mujeres a participar en el Programa Guardianes del Riesgo, en donde aprenderán primeros auxilios, búsqueda y búsqueda y rescate a realizarse este 6 de marzo. 

José de Jesús Hernández Juárez titular de Protección Civil Municipal dio a conocer que este próximo viernes a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) donde se llevará a cabo un curso. 

Las mujeres aprenderán primeros auxilios, uso y manejo de extintores, evacuación, entre otras cosas. 

El evento tendrá una duración de 5 horas. 

Se tendrá cupo limitado.  

Es por ello que se hace un llamado a las féminas para que aprovechen y se inscriban en este curso, que será de gran beneficio para todas, aprenderán algo que les servirá para su protección personal y brindar un auxilio.

