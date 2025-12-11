Invitan al Social Running Christmas Night pro niños

Ciudad Fernández.- Invitan a la carrera atlética de 3 kilómetros que se llevará a cabo el próximo sábado en la plaza principal en pro de los niños.

La dirección de Deportes dio a conocer que ultima detalles de lo que será el evento que reunirá a grandes y chicos, amantes del deporte.

El evento se realizará este sábado 13 de diciembre a la 6:00 de la tarde, por lo que se les invita a acompañar al Social Running Christmas Night de Kinetic Running Crew en TacoMel.

El costo de inscripción será un juguete, con la finalidad de llevar alegría a niñas y niños esta Navidad, que se celebrará este próximo 24 de diciembre.

Dentro de las actividades destacan una carrera social de 3K, Taco´s para recargar energía, música en vivo con Zafrasclap.

Por lo que se le invita a la población para que se sume a este noble proyecto en beneficio de los niños más marginados de las comunidades.

Ven, corre, comparte y disfruta con la comunidad.