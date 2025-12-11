logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Fotogalería

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Invitan al Social Running Christmas Night pro niños

Por Carmen Hernández

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Invitan al Social Running Christmas Night pro niños

Ciudad Fernández.- Invitan a la carrera atlética de 3 kilómetros que se llevará a cabo el próximo sábado en la plaza principal en pro de los niños. 

La dirección de Deportes dio a conocer que ultima detalles de lo que será el evento que reunirá a grandes y chicos, amantes del deporte. 

El evento se realizará este sábado 13 de diciembre a la 6:00 de la tarde, por lo que se les invita a acompañar al Social Running Christmas Night de Kinetic Running Crew en TacoMel. 

El costo de inscripción será un juguete, con la finalidad de llevar alegría a niñas y niños esta Navidad, que se celebrará este próximo 24 de diciembre. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Dentro de las actividades destacan una carrera social de 3K, Taco´s para recargar energía, música en vivo con Zafrasclap.

Por lo que se le invita a la población para que se sume a este noble proyecto en beneficio de los niños más marginados de las comunidades.

Ven, corre, comparte y disfruta con la comunidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estrena computadoras Policía de Villa de la Paz
Estrena computadoras Policía de Villa de la Paz

Estrena computadoras Policía de Villa de la Paz

SLP

Jesús Vázquez

Aun hay policías con un sueldo inferior al mínimo
Aun hay policías con un sueldo inferior al mínimo

Aun hay policías con un sueldo inferior al mínimo

SLP

Redacción

Quitan bolos en posadas escolares
Quitan bolos en posadas escolares

Quitan bolos en posadas escolares

SLP

Jesús Vázquez

De verde pintan sede del Tec. Nacional
De verde pintan sede del Tec. Nacional

De verde pintan sede del Tec. Nacional

SLP

Redacción