Jornada de basquet por la inclusión

Los deportistas, pese a su discapacidad, demostraron sus habilidades

Por Jesús Vázquez

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Se llevó a cabo una jornada de basquetbol por la inclusión en el Auditorio Municipal en la cual personas en sillas de ruedas estuvieron jugando y demostraron que a pesar de tener una discapacidad, también pueden buenos basquetbolistas.

El encuentro de baloncesto fue amistoso donde personas que tienen una discapacidad motriz estuvieron demostrando de lo que pueden hacer, pues a pesar de tener una discapacidad hacen varias actividades como practicar diferentes deportes, ya que no es ningún impedimento para hacer las cosas, pueden hacer todo lo que se propongan.

El objetivo de esta exhibición fue también apoyar a los niños y jóvenes que tienen alguna discapacidad que luego suelen caer en depresión, por lo que los invitan a no dejarse caer y esforzarse para demostrar que ellos pueden hacer todo lo que se propongan sin ningún impedimento, pues solo se requiere practicar y podrán cumplir todos sus sueño y metas que se propongan en este mundo. 

Al terminar los juegos se les entregaron diplomas y reconocimientos a todos los participantes en esta Jornada deportiva de Inclusión, en donde estuvieron jugando basquetbol en sillas de ruedas, se espera llevar más actividades de este tipo en lugares abiertos como el Parque Álvaro Obregón y así más personas puedan verlos. 

