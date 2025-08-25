Joven cae del puente de fierro y se lesiona

RIOVERDE.- Un joven cayó del puente de fierro, resultando con lesiones graves por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital por paramédicos de Protección Civil Municipal que le brindaron atención luego del accidente sufrido.

Los hechos ocurrieron el sábado por la noche, cuando un joven de 21 años de edad se desplazaba por el llamado puente de fierro, cuando de manera repentina se distrajo y tropezó, lo que provocó que cayera al fondo del paso a desnivel.

El joven sufrió lesiones graves tras su caída.

Transeúntes que pasaban por ese sector, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, acudiendo paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes luego de evaluar las condiciones del lesionado, lo trasladaron a recibir atención médica a una clínica especializada.

Se informó que el joven permanecerá varios días en reposo en lo que sane de las lesiones sufridas, sobre todo en una pierna.