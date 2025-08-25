logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Joven cae del puente de fierro y se lesiona

Por Carmen Hernández

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
Joven cae del puente de fierro y se lesiona

RIOVERDE.- Un joven cayó del puente de fierro, resultando con lesiones graves por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital por paramédicos de Protección Civil Municipal que le brindaron atención luego del accidente sufrido. 

Los hechos ocurrieron el sábado por la noche, cuando un joven de 21 años de edad se desplazaba por el llamado puente de fierro, cuando de manera repentina se distrajo y tropezó, lo que provocó que cayera al fondo del paso a desnivel. 

El joven sufrió lesiones graves tras su caída. 

Transeúntes que pasaban por ese sector, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, acudiendo paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes luego de evaluar las condiciones del lesionado, lo trasladaron a recibir atención médica a una clínica especializada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se informó que el joven permanecerá varios días en reposo en lo que sane de las lesiones sufridas, sobre todo en una pierna.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tormenta desquicia varias zonas de Valles
Tormenta desquicia varias zonas de Valles

Tormenta desquicia varias zonas de Valles

SLP

Miguel Barragán

Deja vú de junio: amanece sin paso puente Juárez y afectaciones por actividad pluvial

Se accidenta una mujer en tirolesa
Se accidenta una mujer en tirolesa

Se accidenta una mujer en tirolesa

SLP

Redacción

Se recargó en una viga y cayó a una altura de tres metros

Habrá conferencias por semana del veterinario
Habrá conferencias por semana del veterinario

Habrá conferencias por semana del veterinario

SLP

Jesús Vázquez

Choca mujer presuntamente ebria
Choca mujer presuntamente ebria

Choca mujer presuntamente ebria

SLP

Redacción