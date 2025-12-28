logo pulso
Ladrón le roba botas a bolero

Por Redacción

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Ladrón le roba botas a bolero

CIUDAD VALLES.- Pasados de rosca: le robaron unas botas al afamado bolerito, don Tello y pide que le ayuden a recuperarlas, para no quedar mal con su cliente.

El pasado martes 23 de diciembre quizá fue el día en el que más cantidad de personas salieron a comprar al centro de Valles y, entre la confusión de tantas personas entrando y saliendo de tiendas y la marabunta marchando por las banquetas, alguien robó unas botas de mujer que Don Tello, un bolero con discapacidad, tenía pendientes de lustrar.

Ahora pide ayuda a los ciudadanos para que le den información sobre el paradero de esas botas, ya que tendría que pagar el monto de ese calzado a su clienta, recursos que no tiene.

Refirió que se distrajo durante un par de minutos, porque estaba limpiando una pintura que se le cayó y, perdió de vista las botas que recién había puesto a lado de su lugar de trabajo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ofreció una imagen de una bota parecida a las que se llevaron cuando quitó la atención de ese calzado pendiente.

