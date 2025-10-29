logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Laudo pone en riesgo a presidenta de Santa María del Río

Juzgado federal le ordena pagar indemnización o perdería el cargo

Por Martín Rodríguez

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Laudo pone en riesgo a presidenta de Santa María del Río

El Juzgado Sexto de Distrito emplazó a la alcaldesa de Santa María del Río, Isis Aydé Díaz Hernández, a pagar un laudo de más de un millón de pesos si no quiere perder el cargo público.

El resolutivo laboral fue dictado hace años, pero tanto esta alcaldía como la anterior se las ingeniaron para retrasar el cumplimiento y pagar los adeudos que han crecido conforme pasa el tiempo, dado que se incluye una penalización.

Con base en una resolución Ejecutoria de Amparo Federal en el juicio 635/2024, el Juez Sexto de Distrito en el Estado, ordenó la separación del cargo de la alcaldesa Isis Díaz, en caso de que no cumpla el pago del laudo, cuyo monto es alrededor de un millón de pesos, a favor de una trabajadora municipal. 

El último requerimiento de parte del Juzgado Federal fue dictado por el secretario de acuerdos el 10 de octubre, dirigido a la autoridad municipal, en el entendido de que en caso de que no cumpla en un término de tres días, será separada de su cargo, además de exponerse a la imposición de diversas multas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La extrabajadora aseguró que ha batallado desde el 2012, cuando fue despedida por un presidente de Santa María del Río, y fue hasta el año 2022, después de mucho batallar, que logró un laudo favorable, y consiguió ordenar el pago de todo el monto que se le debe, después de 10 años.

Como respuesta del ayuntamiento de Santa María del Río, la autoridad administrativa realiza desde entonces una serie de maniobras para evadir el pago y el cumplimiento de ese laudo favorable, utilizando diferentes artilugios y ello obligó a la trabajadora a promover un juicio de amparo, cuyo resultado exige a la alcaldía que cumpla.

Precisó que la alcaldía se ha negado a llegar a un acuerdo conciliatorio, y extrañamente el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se ha negado a ejecutar el laudo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Invita el ICAT a los cursos de capacitación
Invita el ICAT a los cursos de capacitación

Invita el ICAT a los cursos de capacitación

SLP

Carmen Hernández

Laudo pone en riesgo a presidenta de Santa María del Río
Laudo pone en riesgo a presidenta de Santa María del Río

Laudo pone en riesgo a presidenta de Santa María del Río

SLP

Martín Rodríguez

Juzgado federal le ordena pagar indemnización o perdería el cargo

Gatos son usados para rituales de brujería: rescatista
Gatos son usados para rituales de brujería: rescatista

Gatos son usados para rituales de brujería: rescatista

SLP

Jesús Vázquez

Animalistas piden no dar en adopción los de color negro o blanco

Invitan a recorrido nocturno en el Panteón Hidalgo
Invitan a recorrido nocturno en el Panteón Hidalgo

Invitan a recorrido nocturno en el Panteón Hidalgo

SLP

Jesús Vázquez