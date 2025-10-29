Laudo pone en riesgo a presidenta de Santa María del Río

El Juzgado Sexto de Distrito emplazó a la alcaldesa de Santa María del Río, Isis Aydé Díaz Hernández, a pagar un laudo de más de un millón de pesos si no quiere perder el cargo público.

El resolutivo laboral fue dictado hace años, pero tanto esta alcaldía como la anterior se las ingeniaron para retrasar el cumplimiento y pagar los adeudos que han crecido conforme pasa el tiempo, dado que se incluye una penalización.

Con base en una resolución Ejecutoria de Amparo Federal en el juicio 635/2024, el Juez Sexto de Distrito en el Estado, ordenó la separación del cargo de la alcaldesa Isis Díaz, en caso de que no cumpla el pago del laudo, cuyo monto es alrededor de un millón de pesos, a favor de una trabajadora municipal.

El último requerimiento de parte del Juzgado Federal fue dictado por el secretario de acuerdos el 10 de octubre, dirigido a la autoridad municipal, en el entendido de que en caso de que no cumpla en un término de tres días, será separada de su cargo, además de exponerse a la imposición de diversas multas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La extrabajadora aseguró que ha batallado desde el 2012, cuando fue despedida por un presidente de Santa María del Río, y fue hasta el año 2022, después de mucho batallar, que logró un laudo favorable, y consiguió ordenar el pago de todo el monto que se le debe, después de 10 años.

Como respuesta del ayuntamiento de Santa María del Río, la autoridad administrativa realiza desde entonces una serie de maniobras para evadir el pago y el cumplimiento de ese laudo favorable, utilizando diferentes artilugios y ello obligó a la trabajadora a promover un juicio de amparo, cuyo resultado exige a la alcaldía que cumpla.

Precisó que la alcaldía se ha negado a llegar a un acuerdo conciliatorio, y extrañamente el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se ha negado a ejecutar el laudo.