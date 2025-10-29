Invitan a recorrido nocturno en el Panteón Hidalgo

MATEHUALA.- El próximo 30 de octubre el cronista Jesús Torres Arias llevará a cabo una actividad denominada “Bienvenida las Ánimas”, un recorrido por el Panteón Hidalgo a las 9:30 de la noche, el evento será gratuito, sólo se pide llevar una veladora.

Dentro del recorrido que se llevará a cabo este 30 de octubre también se contará con una persona que es un experto en actividades paranormales, quien hará un ritual de fuego en el panteón, este es un evento en el que se pide a los asistentes respeto en el panteón, y llevar una veladora; se invita a participar, pues será un evento único para conmemorar las actividades del Día de Muertos.

El Panteón Hidalgo es un lugar icónico que tiene 200 años de fundado en la ciudad, y hay muchos personajes históricos y conocidos descansando en este lugar, es un lugar lleno de leyendas, una de las más conocidas es la de la niña que se parece en este camposanto y se pasa a la secundaria Francisco Zarco, pues esta secundaria antes era parte del panteón. Se exhorta a la población de Matehuala a acudir a la recorrido en el Panteón Hidalgo en el evento de “Bienvenida las Ánimas”.