Invita el ICAT a los cursos de capacitación

Por Carmen Hernández

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
Invita el ICAT a los cursos de capacitación

RIOVERDE.- Invitan a los cursos del Instituto de Capacitación para el Trabajo ( ICAT), esta semana se llevará a cabo la inscripción. 

Matilde Noyola Correa, titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) dio a conocer que se tienen una serie de cursos, esto con la finalidad de que las personas desempleadas aprendan un oficio y puedan tener su propia empresa. 

Dentro de los cursos se tienen los de aplicación de pestañas; podrán acceder las personas mayores de 16 años, pueden presentar copia de INE, CURP y el pago de inscripción, por lo que se invita a la población para que se inscriban a tiempo, porque es para un reducido grupo de personas. 

