logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Gatos son usados para rituales de brujería: rescatista

Animalistas piden no dar en adopción los de color negro o blanco

Por Jesús Vázquez

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Gatos son usados para rituales de brujería: rescatista

MATEHUALA.- Alertan rescatistas de animales en no dar en adopción gatos de colores blancos o negros en estas fechas, ya que mucha gente los usa para hacer rituales satánicos o rituales de brujería por la temporada.

Karina Tovar rescatista, comentó que hace dos años fue víctima de este suceso, pues tenía un gato negro y en estas fechas lo encontró cerca de su casa sin vida, pero al parecer fue víctima de un ritual de brujería, ya que le sacaron los ojos.

Comentó que ha visto en redes sociales varias personas en busca de adoptar gatos de color blanco o negro, por lo que pide que en estos momentos la gente no dé en adopción a sus gatitos, y si tienen gatos de estos colores buscar la manera de que no salgan de su casa, porque hay personas que los están buscando para hacer este tipo de rituales y quitarles la vida a estos seres inocentes.

Comentó que si se dan en adopción a un animal en esta temporada ya sea gato o perro de color blanco o negro o de cualquier color, hay que darle seguimiento al adoptante, pedirle dirección, número de teléfono y estar seguros que los datos que dan son reales para hacerles visitas y ver que las mascotas adoptadas estén en buenas condiciones y evitar que sufran algún tipo de maltrato.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Agregó, que si se sabe de personas que hacen brujerías o actos satánicos con animales, hay que denunciarlos, pues en el estado San Luis Potosí ya se castiga con cárcel a las personas que maltratan a los animales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Invita el ICAT a los cursos de capacitación
Invita el ICAT a los cursos de capacitación

Invita el ICAT a los cursos de capacitación

SLP

Carmen Hernández

Gatos son usados para rituales de brujería: rescatista
Gatos son usados para rituales de brujería: rescatista

Gatos son usados para rituales de brujería: rescatista

SLP

Jesús Vázquez

Animalistas piden no dar en adopción los de color negro o blanco

Invitan a recorrido nocturno en el Panteón Hidalgo
Invitan a recorrido nocturno en el Panteón Hidalgo

Invitan a recorrido nocturno en el Panteón Hidalgo

SLP

Jesús Vázquez

Queman patrulla de la Guardia Civil
Queman patrulla de la Guardia Civil

Queman patrulla de la Guardia Civil

SLP

Redacción