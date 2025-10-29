Gatos son usados para rituales de brujería: rescatista
Animalistas piden no dar en adopción los de color negro o blanco
MATEHUALA.- Alertan rescatistas de animales en no dar en adopción gatos de colores blancos o negros en estas fechas, ya que mucha gente los usa para hacer rituales satánicos o rituales de brujería por la temporada.
Karina Tovar rescatista, comentó que hace dos años fue víctima de este suceso, pues tenía un gato negro y en estas fechas lo encontró cerca de su casa sin vida, pero al parecer fue víctima de un ritual de brujería, ya que le sacaron los ojos.
Comentó que ha visto en redes sociales varias personas en busca de adoptar gatos de color blanco o negro, por lo que pide que en estos momentos la gente no dé en adopción a sus gatitos, y si tienen gatos de estos colores buscar la manera de que no salgan de su casa, porque hay personas que los están buscando para hacer este tipo de rituales y quitarles la vida a estos seres inocentes.
Comentó que si se dan en adopción a un animal en esta temporada ya sea gato o perro de color blanco o negro o de cualquier color, hay que darle seguimiento al adoptante, pedirle dirección, número de teléfono y estar seguros que los datos que dan son reales para hacerles visitas y ver que las mascotas adoptadas estén en buenas condiciones y evitar que sufran algún tipo de maltrato.
Agregó, que si se sabe de personas que hacen brujerías o actos satánicos con animales, hay que denunciarlos, pues en el estado San Luis Potosí ya se castiga con cárcel a las personas que maltratan a los animales.
Jesús Vázquez
