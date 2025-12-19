Llegan paisanos en Caravana del Migrante

RIOVERDE.- Autoridades municipales dieron la bienvenida a más de 90 paisanos que arribaron a Rioverde en la Caravana del Migrante Potosino que se organizó para que tuvieran una trayecto seguro desde la frontera hasta este municipio.

El alcalde Arnulfo Urbiola Román acompañado de la titular del Desarrollo Integral de la Familia Karina Quintero, arribaron al entronque carretero Tula- El Huizache, como parte del acompañamiento a la Caravana del Migrante Potosino.

Las autoridades recibieron a más de 90 paisanos, que desde temprana hora iniciaron el viaje desde Brownsville, para llegar a las 2 de la tarde y pisar suelo rioverdense.

Se les entregó a los connacionales elotes, mandarinas, entre otros pequeños detalles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras permanecer más de 11 meses trabajando lejos de su familia, por fin se reunirán para convivir y festejar a lo grande las fiestas navideñas.