logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Llegan paisanos en Caravana del Migrante

Fueron recibidos por autoridades municipales

Por Carmen Hernández

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Llegan paisanos en Caravana del Migrante

RIOVERDE.- Autoridades municipales dieron la bienvenida a más de 90 paisanos que arribaron a Rioverde en la Caravana del Migrante Potosino que se organizó para que tuvieran una trayecto seguro desde la frontera hasta este municipio. 

El alcalde Arnulfo Urbiola Román acompañado de la titular del Desarrollo Integral de la Familia Karina Quintero, arribaron al entronque carretero Tula- El Huizache, como parte del acompañamiento a la Caravana del Migrante Potosino. 

Las autoridades recibieron a más de 90 paisanos, que desde temprana hora iniciaron el viaje desde Brownsville, para llegar a las 2 de la tarde y pisar suelo rioverdense.  

Se les entregó a los connacionales elotes, mandarinas, entre otros pequeños detalles. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tras permanecer más de 11 meses trabajando lejos de su familia, por fin se reunirán para convivir y festejar a lo grande las fiestas navideñas. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Joven se fractura pierna al caer de moto
Joven se fractura pierna al caer de moto

Joven se fractura pierna al caer de moto

SLP

Redacción

Plantean construir memorial de personas desaparecidas
Plantean construir memorial de personas desaparecidas

Plantean construir memorial de personas desaparecidas

SLP

Redacción

Cumple Procuraduría Agraria operativo anual
Cumple Procuraduría Agraria operativo anual

Cumple Procuraduría Agraria operativo anual

SLP

Carmen Hernández

Apagan Bomberos incendio en el Andador Literatos
Apagan Bomberos incendio en el Andador Literatos

Apagan Bomberos incendio en el Andador Literatos

SLP

Redacción