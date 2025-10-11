Lluvias destrozan el camino a Camillas

CIUDAD VALLES.- Totalmente destrozado quedó el camino al Ejido Camillas por las constantes lluvias, cerca de la cabecera municipal, luego de los días de lluvia. Los mismos pobladores han intentado remediar ese problema para poder salir y entrar de su comunidad.

El ejido Camillas se encuentra a 20 kilómetros de la cabecera municipal y su camino quedó intransitable luego de los aguaceros que han cubierto la región, al grado de que los vehículos de trabajo, como las camionetas se quedan atascadas en el cieno sin oportunidad de salir, salvo que se sumen al esfuerzo de empuje varias personas.

Desde hace muchos meses, habitantes de este lugar, en donde viven alrededor de 300 personas ha presentado peticiones de arreglo para ese lugar, sin embargo, no ha habido respuesta. El paso en mal estado interrumpe la proveeduría de productos básicos y alimentos para Camillas.