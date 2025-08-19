Los Bomberos estarán de fiesta

RIOVERDE.- El Cuerpo de Bomberos estará de manteles largos ya que celebrarán su día y llevarán a cabo una misa de acción de gracias y desfile en este día tan especial para ellos.

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos, Juan José Ramírez Rico dio a conocer que el aniversario a nivel nacional será el 22 de agosto, pero el 23 fue creada la corporación de auxilio en el municipio.

Se van a conjugar las 2 fechas, se tiene programada una misa a las 6 de la tarde, se desconoce en qué parroquia se realizará y se llevará a cabo un desfile para agradecer todo el apoyo recibido por parte de la población.

La corporación de bomberos inició con 84 operando con la Radio Brigada de Ayuda, con el paso del tiempo se ha ido depurando, ha habido altas y bajas de elementos pero siempre brindando apoyo a quien lo requiere en una emergencia.

