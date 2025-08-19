logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Los Bomberos estarán de fiesta

Por Carmen Hernández

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Los Bomberos estarán de fiesta

RIOVERDE.- El Cuerpo de Bomberos estará de manteles largos ya que celebrarán su día y llevarán a cabo una  misa de acción de gracias y desfile en este día tan especial para ellos. 

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos, Juan José Ramírez Rico dio a conocer que el aniversario a nivel nacional será el 22 de agosto, pero el 23 fue creada la corporación de auxilio en el municipio. 

Se van a conjugar las 2 fechas, se tiene programada una misa a las 6 de la tarde, se desconoce en qué parroquia se realizará y se llevará a cabo un desfile para agradecer todo el apoyo recibido por parte de la población.

La corporación de bomberos inició con 84 operando con la Radio Brigada de Ayuda, con el paso del tiempo se ha ido depurando, ha habido altas y bajas de elementos pero siempre brindando apoyo a quien lo requiere en una emergencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Celebran día del joven católico
Celebran día del joven católico

Celebran día del joven católico

SLP

Jesús Vázquez

Grupos juveniles realizan marcha por calles de la ciudad

Elioth va por última vez a la escuela
Elioth va por última vez a la escuela

Elioth va por última vez a la escuela

SLP

Miguel Barragán

Compañeros le dan el último adiós a su amigo del alma

Taxista choca contra automóvil
Taxista choca contra automóvil

Taxista choca contra automóvil

SLP

Redacción

Uniforman a policías de Ciudad Fernández
Uniforman a policías de Ciudad Fernández

Uniforman a policías de Ciudad Fernández

SLP

Carmen Hernández