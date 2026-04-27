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Los bomberos festejan a los niños en la plaza

Los pequeños gozaron subiéndose a la tirolesa y otras actividades

Por Carmen Hernández

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
A
Los bomberos festejan a los niños en la plaza

RIOVERDE.- Elementos del Cuerpo de Bomberos festejaron a los niños en su día, con tirolesa y diversas actividades, realizando varias actividades que los llenaron de júbilo.  

Desde las 10 de la mañana, este domingo arribaron a la plaza principal los bomberos con los camiones que utilizan para brindar auxilio en una emergencia. 

Los niños tuvieron la oportunidad de conocer el equipo que usan los bomberos para apagar el fuego, utilizar la tirolesa, colorear una caricatura favorita.  

En el lugar no pudieron faltar las aguas frescas y diversos antojitos mexicanos.  

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Todo lo que se recaudó será destinado para apoyar a la institución, ante las carencias que enfrentan y el raquítico apoyo que perciben, las actividades concluyeron a las 8 de la noche. 

Sin embargo, no descartan que se realicen estas actividades en los próximos meses.

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