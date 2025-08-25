logo pulso
Los Bomberos rescatan a mascota

Por Carmen Hernández

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
Los Bomberos rescatan a mascota

RIOVERDE.- En el Ejido de San Marcos una mascota quedó atrapada en un barandal de una vivienda por lo que fue solicitado el apoyo de elementos del Cuerpo de Bomberos para que fuera rescatado, quienes finalmente lograron salvar al canino. 

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo en un domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata en El Ejido de San Marcos, cuando una familia solicitó el apoyo de los tragahumo, porque una mascota quedó atrapada entre los barrotes de un portón al intentar cruzarlos y entrar a la vivienda. 

Al lugar acudieron bomberos abordo de la unidad M5 para rescatar a la mascota de la estructura del barandal, lo que lograron luego de varias acciones realizadas. 

Posteriormente el animal fue entregado a sus familiares, quienes lo trasladaron al médico veterinario para que recibiera atención y checar que no hubiera sufrido alguna lesión de graves consecuencias.

