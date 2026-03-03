logo pulso
Estado

Mano dura contra los motociclistas

Por Redacción

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.


CIUDAD VALLES.- Promete el Ayuntamiento mano firme contra motociclistas respecto a su conducción y al uso del casco, dados los accidente del fin de semana.

El fin de semana, tres personas murieron en diferentes puntos de Valles y municipios cercanos debido a accidentes de motocicleta, muchos de ellos por conducción irresponsable, exceso de velocidad o por no portar el casco protector.

Luis Ángel Contreras Malibrán, secretario del Ayuntamiento dijo que aunque la autoridad comprende que la motocicleta es un medio de transporte más accesible, esto no obsta que los conductores sean libres de hacer lo que quieran y, dadas las tragedias ocurridas estos últimos días, aplicarán mano dura contra el manejo irresponsable de estos vehículos y la no portación del casco.

