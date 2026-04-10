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Margarito Salazar asume la Diócesis de Tampico

Cientos de matehualenses acudieron a su toma de posesión

Por Jesús Vázquez

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
A
Margarito Salazar asume la Diócesis de Tampico

Matehuala.- La noche del jueves cientos de feligreses de distintas parroquias de la Diócesis de Matehuala viajaron en camiones rumbo a Tampico, Tamaulipas, para acompañar a Monseñor Margarito Salazar Cárdenas a tomar posesión de la Diócesis de Tampico.

Salazar Cárdenas fue el tercer obispo de la Diócesis de Matehuala, por lo que se ganó el cariño de cientos de fieles católicos de todas las parroquias. Al darse a conocer su nombramiento como obispo de la Diócesis de Tampico, la noticia resultó triste para muchos fieles; sin embargo, decidieron acompañarlo en su toma de posesión.

El obispo tomó posesión de la Diócesis de Tampico, en una eucaristía en la que participaron miles de personas en el domo de Ciudad Madero, donde se comprometió a trabajar por el bien de los fieles católicos y de las parroquias que le corresponden, convirtiéndose en el sexto obispo de Tampico.

Agradeció a todos los fieles de Matehuala que acudieron a este importante momento en su vida, expresó su gratitud por todo lo que hicieron por él durante los casi ocho años que estuvo en el Altiplano. 

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Señaló que siempre recordará Matehuala y deseó lo mejor a su gente; además, manifestó que aunque ya no sea su obispo, regresará a visitar a los feligreses.

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