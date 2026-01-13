logo pulso
Estado

Más mujeres consumen alcohol que hombres

Por Redacción

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Más mujeres consumen alcohol que hombres

CIUDAD VALLES.- Más del 70 por ciento de los que tienen entre 12 y 65 años ha probado el alcohol, al menos una vez, de acuerdo con Eulalia del Carmen López Balderas, encargada de Promoción a la Salud del programa de Salud Mental y Adicciones de la Jurisdicción Sanitaria V.

Una de las cuestiones que observó en las estadísticas sobre adicciones del año pasado, es que aumentó la ingesta de alcohol en mujeres jóvenes, contrario al caso de los hombres, los cuales disminuyeron el consumo.

Una de las cifras preocupantes es que ha bajado a 13 años el inicio de la ingesta de bebidas embriagantes y por eso recomendó que haya vigilancia en los menores de edad y que en caso de que haya problemas con el alcoholismo, se acerquen a grupos de Alcohólicos Anónimos o a la Secretaría de Salud o a los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama), en Valles y en toda la entidad.

