Mejores lugares en regidurías para personas discriminadas

CIUDAD VALLES.- Podría haber lugares más altos en las regidurías para personas que pertenecen a grupos en situación de discriminación, de acuerdo con el consejero del CEEPAC, Mario Ramírez García.

Esta mañana, el consejero electoral estuvo en un salón de la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (FEPUASLP), para conversar con representantes de grupos como personas con discapacidad, LGBT, indígenas y jóvenes para escuchar sus experiencias recogidas en 2024, cuando la Ley Electoral obligó a que se le diera como mínimo el lugar 6 de la lista de regidores en las elecciones de los, entonces 58 municipios.

Luego de conocer esto, el especialista electoral coligió que podrían elevar el lugar de los de estos grupos en la lista de regidores de los candidatos para el proceso 2026-2027.