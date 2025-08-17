Aumentan terapias para motociclistas accidentados

RIOVERDE.- Los accidentes de motociclistas han aumentado las terapias de mil a 2,500 en lo que va del año, donde el 80% de los pacientes presenta discapacidad temporal, por lo que es urgente implementar algún programa para reducir la ola de accidentes de choferes de este tipo de vehículos.

María de la Luz Juárez Martínez titular de la Unidad Básica de Rehabilitación, dijo que se brinda atención sicológica, terapia de lenguaje y fisioterapia, en la institución, también se cuenta con 8 fisioterapeutas, 5 laboran en el turno matutino y 3 en el vespertino.

Refiere la funcionaria que anteriormente se brindaban mil terapias, pero actualmente más de 2 mil 500 y son en su mayoría a usuarios que tuvieron accidentes en motocicleta, la mayoría no han sido amputados luego del accidente sufrido.

En este caso, algunos pacientes se les prepara porque van utilizar prótesis, enfatizó.

Señaló que según las estadísticas, sólo un 80% representa una discapacidad temporal y un 20% permanente.

Recomendó a los motociclistas a manejar con precaución para prevenir un accidente, que puede resultar con lesiones irreversibles, en algunos casos