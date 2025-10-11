logo pulso
Mil familias desplazadas por las inundaciones

Desfogue de presa Zimapan provocó desborde de afluentes

Por Redacción

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Mil familias desplazadas por las inundaciones

CIUDAD VALLES.- Un total de mil familias fueron desplazadas por autoridades para evitar eventualidades debido a las crecientes de los ríos Amajac y Moctezuma, informó el director de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz .

De las mil familias que fueron evacuadas desde la tarde y noche de este jueves por elementos de la Sedena, PC Estatal, Guardia Civil Estatal y las policías municipales de Tamazunchale, Axtla, Tanquián y San Vicente, un tercio de ellas pertenecen a la Sultana del Sur.

Además de las lluvias intermitentes del flujo de humedad del Golfo de México, el desfogue de la presa Zimapán provocó el desborde de los afluentes.

El director de la Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo informó, al mediodía de este viernes que el Moctezuma había superado su escala crítica (15 metros), llegando a los 15.61.

El director Ordaz Flores recorrería varios puntos de crisis junto con el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.

El Moctezuma dividió a dos estados con su crecimiento

Uno de los contratiempos más graves causados por las crecientes fue la interrupción del camino San Vicente-El Higo, Veracruz, por la invasión de agua del Moctezuma en el Cañón del Gato, en el ejido Tancuiche, del municipio sanvicentino.

Entre San Vicente y El Higo hay 15 kilómetros, sin embargo, la unión natural entre estas localidades se convierte en un calvario de 131 kilómetros por el rodeo que se tiene que hacer por la inundación.

