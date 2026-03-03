logo pulso
Estado

Miles de vallenses con obesidad y sobrepeso

Por Redacción

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Miles de vallenses con obesidad y sobrepeso

CIUDAD VALLES.- Más de 140 mil personas en Valles sufren de obesidad y sobrepeso, de acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria V.

Liliana Concepción Tadeo Robledo, responsable del Programa de Adulto y Adulto Mayor de la Jurisdicción en Valles informó que la estadística apunta a que el 35 por ciento de los vallenses -y, en general la cifra corresponde a todo el país- vive con obesidad y que, además, el 39 por ciento sufre sobrepeso, es decir, el 79 por ciento de los vallenses (141 mil personas), vive con alguno de estos dos problemas que son detonantes de enfermedades metabólicas como la diabetes o la hipertensión.

Solamente el 26 por ciento (45 mil personas) se encuentran en su peso y con una salud óptima, según los reportes.

