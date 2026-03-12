logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Molerán un millón de toneladas de caña

Por Redacción

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Molerán un millón de toneladas de caña

CIUDAD VALLES.- Calcula líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala (ULPCA), Eduardo Martínez Morales que molerán más del millón de toneladas de gramínea al final de la zafra.

Para esta media semana, el líder cañero dio a conocer que van 503 mil toneladas molidas del 17 de enero a la fecha y que esta cantidad podría significar la mitad del total que están por procesar en este ciclo zafrístico, que terminaría para después de la primera mitad de mayo.

Martínez Morales agregó que el Karbe actual se encuentra en 122.500, es decir, siete puntos arriba del inicio de la producción.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conalep inaugura Festival Cardenal
Conalep inaugura Festival Cardenal

Conalep inaugura Festival Cardenal

SLP

Jesús Vázquez

Habrá actividades deportivas, culturales y académicas

Denuncian a la GCE por golpear a dos jóvenes
Denuncian a la GCE por golpear a dos jóvenes

Denuncian a la GCE por golpear a dos jóvenes

SLP

Miguel Barragán

Fueron hallados lesionados en el parque Colosio

Frenan incendios con brechas cortafuego en Mesa Ancha
Frenan incendios con brechas cortafuego en Mesa Ancha

Frenan incendios con brechas cortafuego en Mesa Ancha

SLP

Carmen Hernández

Se pretende prevenir siniestros en localidades: PCM

Rechazan fracking en la Huasteca
Rechazan fracking en la Huasteca

Rechazan fracking en la Huasteca

SLP

Miguel Barragán

Pueblos originarios vs. método de extracción de hidrocarburos