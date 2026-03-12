Molerán un millón de toneladas de caña

CIUDAD VALLES.- Calcula líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala (ULPCA), Eduardo Martínez Morales que molerán más del millón de toneladas de gramínea al final de la zafra.

Para esta media semana, el líder cañero dio a conocer que van 503 mil toneladas molidas del 17 de enero a la fecha y que esta cantidad podría significar la mitad del total que están por procesar en este ciclo zafrístico, que terminaría para después de la primera mitad de mayo.

Martínez Morales agregó que el Karbe actual se encuentra en 122.500, es decir, siete puntos arriba del inicio de la producción.