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Motociclista se accidenta

Por Carmen Hernández

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
A
Motociclista se accidenta

RIOVERDE.- Un joven sufre accidente al caer de la motocicleta en la que viajaba al tratar de esquivar a una mascota que se le atravesó en el Ejido Puente del Carmen, cayó al suelo y sufrió algunas lesiones.  

Vecinos de la calle Pípila del ejido Puente del Carmen, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, tras la caída del motociclista, que quedó tirado en el piso. 

El joven transitaba en una motocicleta, cuando de manera repentina se le atravesó un perro, pero al intentar esquivarlo para evitar atropellarlo, perdió el control de la unidad motriz y terminó tirado en el pavimento, sufriendo algunos golpes causándole daños. 

El joven fue trasladado de emergencias al Hospital Regional de Rioverde por paramédicos de la Cruz Roja, quien luego de ser valorado resultó con fractura del hombro izquierdo.

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